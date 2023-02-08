Британия внесла в санкционный список по России 15 новых позиций

Под ограничения попали компании "РТ-комплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш" и "Топаз"

Великобритания расширила антироссийские санкции, введенные из-за конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

В список добавлены 15 новых позиций. В частности, рестрикции затронули уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, владельца агентства "Регнум" Сергея Руднова и владельца "Аэростарта" Александра Мячина.

Кроме того, под санкции попали компании "РТ-комплект", "Оборонлогистика", "Универсалмаш", "Топаз".

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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