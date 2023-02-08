Число погибших в Турции приблизилось к 10 тысячам

В зону чрезвычайной ситуации Россия направила дополнительную группировку спасателей

В Турцию в зону чрезвычайной ситуации Россия направила дополнительную группировку спасателей. Также по поручению Владимира Путина на помощь местным коллегам вылетят и наши врачи. Число жертв землетрясения стремительно растет, и сейчас их уже почти 10 тысяч. Около полутора тысяч погибших - и в соседней Сирии. В пострадавших районах разбирают завалы - где-то вручную, где-то тяжелой техникой, прерываясь на минуты тишины. Ведь до сих пор спасатели находят под обломками зданий живых людей.

Служебная собака дает понять: здесь могут быть люди. С этого момента тяжелая техника останавливается, завалы начинают разбирать вручную. Ведь спустя десятки часов после страшного землетрясения все еще удается находить выживших.

"Самое тяжелое, что, как вы видите, нависают плиты, поэтому работать надо очень осторожно. Продолжаются разборы завалов с надеждой, что, может быть, есть пустоты, где мы все-таки обнаружим живых. Надежда пока есть, с учетом, что погода благоприятная, заморозков нет", - отметил Алексей Серко, заместитель главы МЧС России.

Российские спасатели бок о бок с коллегами из других стран круглосуточно работают в Сирии. Больше всего пострадали провинции Алеппо, Латакия, Тартус и Хама, которые находятся на западе и северо-западе страны. Без крыши над головой - сотни тысяч сирийцев. Для них в мечетях открыли центры временного размещения. Посмотреть, что осталось от жилых домов, решаются не многие. Счет погибших в стране уже идет на тысячи.

Еще больше трагических историй - в Турции, которая приняла на себя основной удар стихии. Данные о жертвах и пострадавших продолжают расти с пугающей скоростью. Но и здесь тоже есть место чуду. Двухлетнего мальчика в провинции Хатай на юге страны обнаружили живым через 42 часа после землетрясения, которое уже назвали самым разрушительным с 1939 года. Ребенка прижало плитами рухнувшего дома. Он был сильно обезвожен. Пока одни специалисты вызволяли мальчика, другие отпаивали его водой из крышки от бутылки.

Соцсети облетело фото попугая, которого 13-летний подросток 55 часов держал в руках, пока ждал спасателей под руинами дома. Пытаются добраться и до четверых россиян - в том числе двух маленьких детей, которые несколько дней назад приехали в Хатай к родственникам.

До сих пор не удается потушить пожар в порту Искендерун, который начался сразу после землетрясения. Горят контейнеры. Черный дым виден за много километров. Но как сообщают местные СМИ, возгорание уже взяли под контроль. Однако сегодня сразу из нескольких районов города пришлось эвакуировать жителей. Уровень моря поднялся на несколько метров. Правда, специалисты заверяют - это явление временное. А вот город восстанавливать придется долго. Крепость Газиантеп - историческое здание II века - перестало существовать всего за несколько секунд.

Оксана Фомичева, Станислав Курсов, "ТВ Центр"

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