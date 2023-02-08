Запад наращивает помощь Украине, но Зеленский требует большего

Великобритания научит украинских пилотов управлять самолетами НАТО

Военно-транспортный самолет Королевских ВВС Великобритании заходит на посадку в гражданском аэропорту Станстед. Прилет Владимира Зеленского в Лондон - главная новость всех местных СМИ. У трапа дорогого гостя встречает сам премьер-министр королевства. Президент Украины чуть не вприпрыжку спускается с лестницы, чтобы сразу же оказаться в объятиях Риши Сунака.

В это время у порога Даунинг-стрит в спешном порядке расстилали ковровую дорожку. Программа выездных гастролей в Лондоне у Зеленского обширная. Встреча с премьер-министром, затем выступление перед депутатами в парламенте. Не забудет заглянуть и к правящему монарху - Карл III очень ждёт встречи с украинским президентом. Не предусмотрено, пожалуй, только общение с прессой. Голодным до информации журналистам пришлось в прямом смысле караулить Зеленского у резиденции премьера несколько часов. Вопросов накопилось много. Но от них Зеленский филигранно ушел... по-английски. Спасать положение пришлось Сунаку.

"С большим удовольствием приветствую президента Зеленского в Великобритании. Нам многое сегодня предстоит обсудить, как нам продолжить помогать Украине бороться против России. Владимир, ваш визит для нас - истинное удовольствие", - сказал он.

Свою речь Зеленский прочел уже на сцене парламента. В который раз клянчил самолеты. И даже подарил депутатам шлем украинского летчика

"Лондон поддерживал Киев с первого дня, с первых секунд и минут, протягивая руку помощи, когда мир еще не понял, как реагировать. На протяжении истории человечество работало вместе, чтобы наслаждаться миром. И все человечество добилось одного и того же результата - зло проиграло. Сейчас оно снова возвращается, но все мы знаем, что свобода победит, мы знаем, что Россия проиграет и наша победа изменит мир", - заявил президент Украины.

Великобритания изо всех сил показывает свою особую заинтересованность в данном тезисе. Телеканал Sky News сообщает: Лондон вот-вот предложит Украине более современное вооружение, которое с легкостью сможет поражать цели на большом расстоянии. Расширят и подготовку украинских лётчиков, куда добавят обучение эксплуатации боевых самолётов западного производства. А это значит, что власти королевства в перспективе всерьез задумываются о том, чтобы предложить Киеву то, что он так отчаянно требует - боевые истребители.

Помимо поддержки, готовы и дальше продолжать агрессивную риторику в адрес Москвы. Министерство иностранных дел Великобритании публикует очередной антироссийский санкционный список. В нем 15 позиций, и коснулись они восьми физических лиц, а также шести организаций, которые занимаются производством военной техники.

Разбираться во внутренних проблемах страны политики пока не спешат. Газета Daily Mail выходит с радостными заголовками: экономической рецессии не будет! Но уточняет: радоваться пока рано - население ее все равно почувствует.

"По данным аналитического центра, Британия сможет избежать рецессии в этом году, но людям все равно будет казаться, что рецессия есть. По прогнозам, 7 миллионов британских домохозяйств - это каждое четвертое - не смогут заработать достаточно, чтобы оплатить все свои счета за электроэнергию и продукты питания. Данный "осторожно оптимистичный" взгляд гораздо позитивнее, чем у Банка Англии и Международного валютного фонда. Они прогнозируют спад в экономике королевства в 2023 году", - говорится в статье.

Получается какая-то рецессия Шредингера. Особенно невыносимо это слышать людям, которые выходят на забастовки и акции протеста с требованием повышения заработной платы. Решение внутренних проблем в долгий ящик откладывает и Берлин. Вместо этого канцлер Шольц анонсирует к февралю новые антироссийские санкции. Коллег он призывает лишь к одному: перестать делиться особо громкими планами с журналистами.

В Европе давно задаются вопросом: что делать с теми СМИ, которые высказывают отличное от Брюсселя мнение. И вот, кажется, решение найдено. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель окрестил такие источники пропагандой и призвал открыть специальный центр по анализу дезинформации из России. Чем вновь спровоцировал в Старом Свете волну протеста. В столице Болгарии сотни неравнодушных вышли к зданию Еврокомиссии с требованием перестать заниматься цензурой в угоду Евросоюзу.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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