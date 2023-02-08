Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Главное

Президент предложил сосредоточить государственное финансирование только на тех проектах, которые ведут к достижению национальных целей

Их открытия уже меняют мир к лучшему - за последние годы государство сделало многое для того, чтобы юные ученые не уезжали из страны и продолжали трудиться на благо своей родины. Владимир Путин поблагодарил талантливых специалистов за бесценный вклад в науку и вручил государственные награды.

Путин: "Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микро электронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях. Чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции. Все это важно, и все делать нужно на опережение, заниматься созданием собственных уникальных глобально-конкурентных решений в медицине, экономике, в сельском хозяйстве и промышленности, в области безопасности, разумеется".

А для этого порой требуется мыслить нестандартно, отметил президент. Тем более, что необходимый научно-производственный фундамент есть. Открываются новые школы, институты, исследовательские центры, лаборатории. В которых и совершают ценные открытия. Ну а главным мерилом успеха, по мнению президента, должна стать польза, которую молодые ученые приносят обществу.

Разговор продолжили уже в менее формальной обстановке за общим столом. Ирек Мухаматдинов - ученый из Казанского федерального университета - рассказал о новом способе добычи высоковязкой нефти, которую сложно извлекать. Химик предложил начинать переработку углеводородов уже под землей, разжижая с помощью специальных катализаторов. Это позволит существенно снизить затраты не только на саму добычу и транспортировку, но и на дальнейшую переработку нефти.

Для того чтобы эффективно добывать нефть, особенно на шельфе, важно учитывать климатические условия. Изучением льда в Северном Ледовитом океане занимается доктор физико-математических наук из Института океанологии Александр Осадчиев. Ученый предложил создать единую базу таких исследований, доступную всем российским специалистам. А кроме того, рассказал о программе "Плавучий университет". Благодаря ей лучшие студенты имеют возможность отправляться в экспедиции и наравне с опытными исследователями изучать поведение льда и в Арктике.

Путин: "Нужно, чтобы Минтранс обязательно поближе познакомился с этими исследованиями. Это имеет практическое значение. Связано с проводками по Северному морскому пути и с нашими территориями. С особой экономической зоной, с нашими прибрежными водами и так далее. По нашим водам проходит оптимальный маршрут Северного морского пути, оптимальный. Но в зависимости от того, как будет ситуация меняться, нам очень важно понимать, где этот оптимальный путь будет".

Награды из рук президента получили Ирина Тимофеева и Андрей Шишов из Санкт-Петербурга. Ученые работают над методами химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов. Глава государства также поздравил Ивана Фисенко. Специалист разработал технологию испытаний сложных устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны".

Владимир Путин внимательно выслушал все предложения молодых ученых и озвучил их уже на Совете по науке и образованию. Одной из ключевых тем для обсуждения стал вопрос, как сделать так, чтобы результаты фундаментальных исследований нашли практическое применение. Государство выделяет на исследовательскую деятельность большие средства. Но важно не просто раздавать гранты, а ощущать конечный прикладной результат. По словам президента, необходимо сосредоточиться только на тех программах, которые ведут к достижению национальных целей и не допускают рисков зависимости от зарубежных разработок.

Путин: "Не переживайте, мы не превратим исследовательскую деятельность в работу банно-прачечного комбината. И уровень, и значение наших фундаментальных исследований - этому будет постоянно уделяться внимание со стороны государства. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что это база, на которой произрастает и прикладная наука. И наверное, только государство может уделить этому соответствующее внимание. И мы не собираемся прятаться и замыкаться в себе".

Глава государства напомнил, что стратегия научно-технологического развития страны была принята еще в 2016 году, но с тех пор ситуация поменялась. А значит, пора пересмотреть подходы в области научно-технологического развития, причем как в части выполнения НИОКР, так и вопросах подготовки кадров, повышать качество высшего образования. Только так можно добиться реальных успехов и технологического суверенитета страны.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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