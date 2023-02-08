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МИД России пригрозил США ответом за враждебные действия по ДСНВ

15:00
  • среда
  • 08 февраля 2023

Москва отвергла обвинения в нарушениях

Российская сторона по дипломатическим канала разъяснила Вашингтону, что отвергает претензии о якобы Москвой положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в среду, 8 февраля, рассказали в Министерстве иностранных дел России.
Вашингтону понравилось заявление Пескова о важности ДСНВ

Москва не намерена "оставлять без надлежащего ответа враждебные действия США, которые ставят под вопрос актуальность ряда важнейших положений ДСНВ", подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Российская сторона неоднократно подчеркивала важность сохранения и продления ДСНВ, а также приверженность соблюдению его положений, сообщается на официальном сайте МИД России.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в пренебрежении обязательствами по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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