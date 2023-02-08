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В Кремле объяснили кризис на Украине провалом национальной политики

15:20
  • среда
  • 08 февраля 2023

События на Украине можно назвать только геноцидом, заявил Магомедсалам Магомедов

Неправильные приоритеты национальной политики привели Украину к той ситуации, которая сложилась в этой стране. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
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По словам представителя Кремля, "становится все более понятным", что проведение российской спецоперации и включение в состав России новых регионов было неизбежно, "потому что то, что творилось на Украине, иначе как геноцидом назвать нельзя".

Магомедов напомнил о фашистских и националистических идеях и лозунгах на Украине, направленных против русского и русскоговорящего населения. Он поинтересовался, "как иначе можно назвать закон о коренных народах, где русский народ, который составляет во многих областях большинство, объявляется некоренным народом".

При этом замглавы администрации президента отметил, что просчеты в национальной политике Украины — это "неправильные или преднамеренно преступные решения", сообщает ТАСС.

Ранее в американских СМИ отмечали, что Запад проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи Владимира Путина, произнесенной им в 2007 году. Тогда "российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий". Однако США продолжали не замечать сигналов Москвы.

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