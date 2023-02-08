ВС России поразили авиапромышленные цеха в районе Харькова

Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили более 130 военных

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду об уничтожении в районе Харькова цехов украинского предприятия авиапромышленности, в которых проходила модернизация БПЛА.

Также сообщается, что на херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили минометный расчет ВСУ.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки составили более 130 военных, на донецком направлении - более 140. Кроме того, ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки и Славянска в ДНР, штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки.

Более 35 военных ВСУ уничтожены западной группировкой российских войск на купянском направлении. Средства ПВО России за сутки уничтожили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 10 беспилотников ВСУ.

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