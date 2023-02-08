Шольц призвал избегать "соревнований" в поставках оружия Киеву

Это ведет к негативным последствиям, предупредил политик

Публичная конкуренция за то, кто предоставит Украине больше оружия, нарушает единство Запада. Такое мнение в среду, 8 февраля, высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик заявил, что западные страны включились в "публичные соревнования" в сфере того, чтобы "превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подводные лодки, самолеты — кто больше потребует".

Что касается решения Берлина разрешить отправку на Украину танков немецкого производства, Шольц прокомментировал предварительное обсуждение этой темы с США.

По словам главы германского правительства, страны Запада укрепляют свою сплоченность, готовя подобные решения сначала конфиденциально, а потом делая публичные заявления о них, сообщает Reuters.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что если на Земле начнется Третья мировая война, то она будет не на танках и даже не на истребителях. Так политик прокомментировал заявления представителей НАТО о том, что поставки Украине оружия и военной техники являются кратчайшим путем к миру.

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