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Мишустин отметил рост объемов выпуска техники и оборудования для армии

15:47
  • среда
  • 08 февраля 2023

Важно и дальше наращивать производственные мощности

В России увеличиваются объемы выпуска военной техники и оборудования, необходимых для российских Вооруженных сил. Об этом в среду, 8 февраля, рассказал глава правительства Михаил Мишустин.

В ходе совещания с членами правительства премьер-министр отметил, что увеличение производства необходимой продукции осуществляется планомерно, необходимо активнее наращивать заводские мощности.

По этой причине правительством было принято решение о субсидировании инвестиционных проектов по модернизации предприятий. Мишустин уточнил, что значительные средства направляются на ремонт и изготовление новой техники, а также финансирование поставок по государственным контрактам.

Глава кабмина также рассказал, что строительство объектов военной инфраструктуры в России идет в соответствии с планом. Мишустин подчеркнул, что этот вопрос необходимо держать на контроле, сообщает РИА Новости.

Ранее Михаил Мишустин провел очередное заседание координационного совета по обеспечению российских Вооруженных сил. Глава правительства подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать ежедневное восполнение вооружений, военной и специальной техники, чтобы у солдат и офицеров было все необходимое для решения задач в рамках специальной военной операции.

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