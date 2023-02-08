Путин призвал вывести отечественные технологии на новый уровень

В короткие сроки

Президент России Владимир Путин в ходе вручения молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2022 год призвал в короткие сроки вывести отечественные технологии на новый уровень.

Как уточнил глава государства, в их числе должны быть IT и промышленность.

"Кроме того, речь идет о транспорте, разработке лекарств и новых материалов, других важнейших для страны отраслях, чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции", - добавил российский лидер.

По словам Путина, необходимо создавать конкурентные продукты на опережение. Заделы для этого есть, действовать стоит нелинейно, заключил президент.

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