С молотком и пистолетом: что известно о драке в челябинской школе

Двое подростков госпитализированы

Ученики младших классов собираются домой. Охрана на месте. В тамбуре возле дверей на лавках сидят старшеклассники со смартфонами. Ничего необычного. Но когда школьники замечают на улице бегущих к ним людей, то пытаются спрятаться. Двое подростков забегают в фое школы. Еще один не успевает, и его начинают избивать. Нападавшие - все в черном, на головах балаклавы. Приятели школьника возвращаются, чтобы ему помочь. Драка на входе в учебное заведение перерастает в массовую. В руках одного из атакующих мелькает молоток. Очевидцы уверяют: видели еще пистолет, слышали громкие хлопки, похожие на выстрелы.

Затихнув ненадолго, побоище вспыхивает вновь. Работники школы, взрослые мужчины, в том числе и пожилой охранник, драку разнять не пытаются. Поверженные подростки - на полу. Нападавшие покидают учебное заведение. Комментарии представителя образовательного центра крайне сдержанные: "Произошел конфликт между жителями микрорайона Парковый. Все личности установлены. Сейчас ведется разбирательство совместно с силовыми структурами. Весь образовательный процесс не прерывался".

В больнице сейчас - два подростка. Они получили неопасные для жизни травмы. Сотрудники полиции довольно быстро установили личности предполагаемых нападавших и задержали всех в одной квартире. Предположительно - они участники неформального движения. Эта информация сейчас проверяется. Возбуждено уголовное дело..

По предварительным данным, массовой драке предшествовал бытовой конфликт между двумя учениками девятых классов. Один из них потом отправился в школу. Другой сходил за приятелями и оружием. Беспорядки в образовательном центре очень сильно напугали как детей, так и родителей.

Правовую оценку драке в школе дадут сотрудники полиции и Следственного комитета. Но у родителей сейчас больше вопросов к охране учебного заведения и вообще - общему уровню безопасности. Максимум, что смог сделать в этой ситуации единственный сидящий на входе пожилой сотрудник ЧОПа, - нажать на тревожную кнопку и вызвать правоохранительные органы.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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