Американский журналист раскрыл причастность США к диверсии на "Северных потоках"

Взрывные устройства под российский трубопровод заложили в июне прошлого года

Диверсия на "Северных потоках" - это результат секретной операции США. С разоблачением по итогам собственного независимого расследования выступил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш, передает "ТВ Центр".

Хёрш утверждает, что взрывные устройства под российский трубопровод заложили в июне прошлого года под прикрытием учений водолазы ВМС США. А позже - 26 сентября - норвежский военный самолет сбросил гидроакустический буй. С его помощью и были активированы бомбы.

По словам автора, эти сведения получены от источника, который владеет непосредственной информацией о планировании операции. Отмечается, что провести диверсию поручил лично президент Джо Байден. Решение прорабатывалось 9 месяцев с декабря 2021 года в ходе секретных совещаний в Белом Доме команды специалистов по нацбезопасности.

Вашингтон свою причастность к инцидентам продолжает отрицать, а официальное расследование так не дало каких-либо ответов. Российских экспертов к нему не допускают.

Сеймур Херш известен своими журналистскими расследованиями. Во время войны во Вьетнаме он разоблачил устроенную США резню в Сонгми. За это Херш получил Пулитцеровскую премию. Также раскрыл факты жестокого обращения американских военных с иракскими заключенными в тюрьме "Абу-Грейб". В 2015 году он подверг сомнению официальную версию властей США о ликвидации Усамы бен Ладена.

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