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RuStore вышел из бета-тестирования

17:29
  • среда
  • 08 февраля 2023

Там уже опубликованы около 5000 приложений

Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, говорится в сообщении компании VK.

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"В магазине приложений пользователям уже доступны: простая авторизация популярными способами (по номеру телефона, через VK ID, Cбер ID, Яндекс ID); быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки - так можно быстро находить и выбирать лучшие сервисы", - сказано в посте.

Там также уточняется, что в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, а иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли.

RuStore был запущен в конце мая прошлого года компанией VK совместно с Минцифры в качестве ответа на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store.

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