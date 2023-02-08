Там уже опубликованы около 5000 приложений

Российский магазин приложений RuStore вышел из бета-тестирования, говорится в сообщении компании VK.

"В магазине приложений пользователям уже доступны: простая авторизация популярными способами (по номеру телефона, через VK ID, Cбер ID, Яндекс ID); быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки - так можно быстро находить и выбирать лучшие сервисы", - сказано в посте.

Там также уточняется, что в RuStore уже опубликованы около 5000 приложений, а иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли.

RuStore был запущен в конце мая прошлого года компанией VK совместно с Минцифры в качестве ответа на отключение возможности оплачивать продукты российскими банковскими картами в Google Play и App Store.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"