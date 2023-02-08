Путин вручил премии молодым ученым

Пятеро лауреатов удостоены наград за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа

Сегодня в День российской науки в Кремле Владимир Путин встретился с молодыми учеными и вручил им премии за новые открытия в прошлом году, передает "ТВ Центр".

Пятеро лауреатов удостоены наград за исследования в области нефтедобычи, океанологии, химического анализа, разработки технологии испытания сложных устройств. В поздравлении президент отметил в том числе и тех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе, включая ученых из новых субъектов федерации.

"Задачи перед вами стоят огромные, за короткий срок России предстоит создать и вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалах, в других важнейших для страны направлениях. Чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции", - отметил глава государства.

Сегодня же российский лидер провел заседание Совета по науке и образованию, основной темой которого стала реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере. Путин отметил, что нельзя распылять финансовые средства и гранты на второстепенные проекты - необходимо сосредоточиться только на тех программах, которые ведут к достижению национальных целей и не допускают рисков зависимости от зарубежных разработок.

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