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Пентагон отверг причастность к подрыву "Северных потоков"

18:12
  • среда
  • 08 февраля 2023

Ранее о причастности США заявил американский журналист Сеймур Херш

США не причастны к подрыву "Северных потоков". Об этом ТАСС заявил представитель американского военного ведомства подполковник Гаррон Гэрн.

Агентство отмечает, что военный сослался на заявление заместителя помощника министра обороны США Лоры Купер от 4 октября 2022 года о том, что Вашингтон не причастен к инциденту.

Ранее о причастности США  к подрыву "Северных поток" сообщил американский журналист Сеймур Херш, известный своими расследованиями. По его данным, для атаки на газопроводы в ВМС США предлагали применить подлодку, а в ВВС хотели задействовать бомбы с дистанционным взрывателем. 

В результате взрывные устройства под трубопровод заложили в июне прошлого года под прикрытием учений водолазы. 26 сентября норвежский военный самолет сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были активированы бомбы.

Провести диверсию поручил лично президент Джо Байден. Решение прорабатывалось 9 месяцев - с декабря 2021 года.

26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

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