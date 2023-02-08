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Зеленский пришел на встречу с Карлом III в мятых штанах и кофте цвета хаки

18:48
  • среда
  • 08 февраля 2023

Украинский президент постоянно появляется в таком виде на публике

Владимир Зеленский в среду встретился с королем Великобритании Карлом III.

На встречу с британским монархом Зеленский надел мятые камуфляжные штаны и кофту цвета хаки. В таком же виде ранее он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Ожидается, что сегодня Зеленский отправится в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в таком же видео Владимир Зеленский встречался с президентом США Джо Байденом.

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Карл III и Владимир Зеленский
Карл III и Владимир Зеленский
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