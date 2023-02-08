США сняли санкции с Лепса

Заявление распространил американский Минфин

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Рестрикции были введены в 2013 году, Вашингтон заподозрил артиста в связях с международной преступной организацией Brothers’ Circle. По версии американских властей, Лепс якобы занимался перевозкой денег для главаря преступного синдиката.

Сам певец называл обвинения абсурдными, указывая при этом, что счетов в США у него нет.

С середины декабря 2022 года Лепс находится также в санкционном списке Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"