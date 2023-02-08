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Собянин: Открыт прием заявок на участие в конкурсе на премию "Новатор Москвы"

18:59
  • среда
  • 08 февраля 2023

Конкурс проводится с 2020 года

В Москве стартовал прием заявок на участие в городском конкурсе изобретателей и новаторов. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже открыт прием заявок на конкурс ("Новатор Москвы") в этом году. Принять участие в нем можно индивидуально или командой до пяти новаторов. Проекты оцениваются по уникальности технологии и экономическому потенциалу. Победители получают премии от 500 тыс. до 1,5 млн руб.", - написал мэр.

Конкурс проводится с 2020 года и число его участников с каждым годом растет. Его задумали для поддержки уникальных российских инноваций на любой стадии - от идеи до уже вышедших на рынок проектов.

В конкурсе три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В каждой номинации установлено шесть направлений.

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