Украина не в состоянии нанести России поражение на поле боя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина не в состоянии нанести России поражение на поле боя, а западные танки "погоды не сделают", передает ТАСС.

Как уточнил дипломат, все причастные к обстрелам российской территории от ответственности не уйдут, также не должно остаться без внимания применение Киевом химического оружия. Компетентные органы в России проводят соответствующую проверку.

План Зеленского является насмешкой над мирным урегулированием, подчеркнул Небензя, добавив: Россия сделает так, чтобы с территории Украины не исходило угроз и там прекратилась героизация нацизма.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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