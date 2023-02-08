США взорвали "потоки": что важно знать о расследовании Сеймура Хёрша

По словам журналиста, задачу поставил лично Джо Байден

Коллективный Запад до сих пор трусливо называет произошедшее с "Северными потоками" загадочной диверсией. Но американский журналист Сеймур Хёрш опубликовал такие детали, что ни у кого не должно оставаться сомнений - это тщательно спланированное преступление. Расследователь назвал имена заказчика, организатора и всех исполнителей.

"В июне прошлого года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток". Самолёт ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства", - написал Хёрш.

План экстренно начали разрабатывать под занавес 2021 года. Обстановка для американцев складывалась не самым лучшим образом: "Северный поток - 2" вот-вот введут в эксплуатацию, Европа продолжает потреблять дешевый российский газ, Германия зависит от него больше всех. Но на Украине-то уже все давно подготовлено к полномасштабному конфликту! А вдруг Берлин и прочие европейские локомотивы откажутся ради взаимовыгодного сотрудничества с Москвой снабжать Киев деньгами и оружием? Именно в этот неспокойный момент Джо Байден уполномочил своего советника по нацбезопасности Джейка Салливана возглавить спецоперацию по уничтожению газопроводов. Привлекли АНБ, ЦРУ, Госдеп и Минфин. Варианты рассматривались различные: от атаки с помощью подлодки до сброса авиабомб со взрывателями замедленного действия. Главная задача - сохранить секретность и инкогнито. И не оставить улик.

Американские спецслужбы очень опасались реакции России. Но тут неожиданно проболтался Байден: "Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока - 2" больше не будет. Я обещаю. Мы можем это сделать".

Оплошность несдержанного на язык президента заговорщики обернули в свою пользу: уровень секретности спецоперации изменили, чтобы не требовалось информировать о планах Конгресс. Взорвавший информационную бомбу журналист свой источник не раскрывает, но обнародованные детали указывают на то, что это явно человек из штаба, непосредственно разрабатывавший план атаки. Да и вряд ли 85-летний репортер будет публиковать сомнительные факты. Слишком долго он зарабатывал свою репутацию честного и свободного публициста.

В США Сеймур Хёрш считается одним из лучших авторов в жанре расследования. Пулитцеровскую премию абы кому не дают! Он подробно описал контакты американских водолазов с норвежскими. И объяснил, почему на роль соучастника была выбрана именно эта скандинавская страна. Генсек НАТО Йенс Столтенберг родом оттуда. В Норвегии есть морские и авиабазы США. Ну и главные составляющие успеха в наличии - зависимость от Вашингтона, прямая материальная заинтересованность в теракте и русофобия.

"Они ненавидели русских, а в норвежском флоте было полно превосходных моряков и водолазов, которые имели опыт многих поколений в высокодоходной глубоководной разведке нефти и газа. Возможно, у норвежцев были и другие интересы. Уничтожение "Северного потока" позволило бы Норвегии продавать гораздо больше собственного природного газа в Европу", - продолжает Хёрш.

Оставалось решить всего несколько вопросов: как не попасться патрулю Балтфлота и где именно взрывать. С местом помог Норвежский флот. Акватория датского острова Борнхольм - хорошо знакомое и доступное их водолазам мелководье. К тому же здесь нет сильных течений, которые усложнили бы задачу. Прикрыться учениями НАТО в Балтийском море тоже придумали норвежцы.

"Норвежцы предложили, что это будет идеальным прикрытием для установки мин. Взрывчатка С4 будет установлена с таймером на 48 часов. К первому взрыву все американцы и норвежцы должны были уже уехать. И тут: Вашингтон передумал. Белый дом беспокоился, что двухдневный срок для их взрыва будет слишком близким к окончанию учений и станет очевидно, что в них участвовала Америка. Вместо этого Белый дом обратился с новой просьбой - могут ли ребята на местах придумать какой-нибудь способ взорвать трубопроводы позже по команде?", - говорится в расследовании.

Вариант, как взорвать газопроводы чуть позже, несмотря на риски, что заложенная взрывчатка может сработать раньше времени от фоновых шумов воды, придумали. Команда Байдена на радостях от успешно приведенного в исполнении теракта снова проболталась.

"Сенатор Круз, я, как и вы и, я полагаю, вся администрация тоже, вполне удовлетворены тем, что "Северный поток", по вашему же выражению, превратился в груду металла на дне морском", - заявила Виктория Нуланд.

Формально было начато расследование. Причем Германию, которая больше всех была заинтересована в запуске "Северного потока - 2", на место преступления допустили не сразу. А главного пострадавшего, Россию, еще и попытались выставить виноватой. Возмутились даже американские СМИ и политики.

"Они нам врут постоянно. И по поводу того, что США непричастны и даже не знали о взрывах. Но самая абсурдная ложь - якобы Россия сама разбомбила свою энергетическую инфраструктуру и нанесла удар по собственным экономическим интересам. Это показывает, что он считают нас глупцами, которые могут проглотить такую нелепую аргументацию", - сказала член Палаты представителей Тулси Габбард.

В первых числах февраля генпрокуратура Германии сделала по нынешним временам вольное заявление: у ФРГ нет доказательств причастности Москвы ко взрывам газопроводов. Но вот назвать истинных виновных смелости не хватило. Берлин прикрылся тем, что расследование продолжается. Россия сразу после теракта прямо указывала, на ком шапка горит. Европа лишается своей промышленной мощи, а США получают сверхприбыли от продажи европейцам своего СПГ.

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям невероятным, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", который проходит по дну Балтийского моря", - отмечал тогда Владимир Путин.

Публикацию журналиста Хёрша прокомментировали в российском МИД: по сути, никакой Америки американский расследователь не открыл.

"Позицию России о вовлечённости США и НАТО мы озвучивали неоднократно. Мы также регулярно отмечали нежелание Дании, Германии и Швеции проводить открытое расследование и противодействие участию в нём России. И это несмотря на то, что наша страна понесла огромные издержки. Все эти факты теперь должны комментировать в Белом доме", - написала в Telegram Мария Захарова.

Автору расследования на просьбу прокомментировать полученную от осведомителя информацию представитель Белого дома ответила кратко в электронном письме: ложь и фикция. ЦРУ тоже отписалось: полная и абсолютная ложь. Посольство Норвегии просто промолчало.

Лилия Акиньшина, Артем Боев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"