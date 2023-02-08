Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы за 2022 год молодым ученым

Наград удостоились те, кто добился выдающихся результатов в области исследований естественных, технических или медицинских наук

Их открытия уже меняют мир. И такие таланты нужно не только сохранить, но и создать условия, чтобы молодые ученые не останавливались на достигнутом, признается мэр Москвы Сергей Собянин на вручении государственной премии

"Ваши темы очень тесно переплетаются с нуждами страны нашего города, начиная с таких направлений, как медицина, технологии, ИТ, математика, биология. Самые важные направления, которые сегодня особенно востребованы. Сегодня это вопросы независимости нашей страны, ее безопасности и во многом - будущего. То, что вы делаете, очень важно. Важно для Москвы и для России", - подчеркнул градоначальник.

День науки - это один из немногих дней, когда можно отдохнуть, шутят лауреаты. Не потому, что много работы. Исследования завораживают. Оторваться от разработки порой очень трудно. Каждый следующий шаг несет новое открытие.

"На самом деле научные исследования - они настолько захватывающие и интересные, и, честно говоря, иногда ловил себя на мысли, что в зарплате нет необходимости. Не потому что полностью обеспечен. А потому что занимаюсь достаточно интересными делами, и хочется покорять с каждым разом все более крутые вершины", - говорит Григорий Громов, старший преподаватель на кафедре водопровода и водоотведения Московского строительного университета.

Он разработал компьютерную программу, которая способна анализировать нагрузки на коммунальную сеть и вовремя предупреждать о сбоях. Похожие задачи решает и младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Злата Артюкова, но уже по отношению к человеку. Вместе с коллегами создала так называемый фантом поясничного отдела позвоночника. Макет с материалом, идентичным по химическому составу с человеческими тканями. Позволяет предельно точно настроить сканирующее оборудование под конкретного пациента.

"Его кладут внутрь рентгеновского оборудования, происходит сканирование данного объекта. И с помощью объекта определяется, насколько точно рентгеновское оборудование может оценить минеральную плотность кости у человека в последующем. То есть - вовремя диагностировать снижение минеральной плотности и выявить остеопороз", - объясняет Злата.

Илья Чернов - нейрохирург, спасает жизни пациентам с опухолями головного мозга. Вместе с коллегами придумал ряд методик и инструментов, позволяющих во время операции сохранить пораженные новообразованием нервы, которые зачастую отвечают за основные функции человека.

"Для того, чтобы не повредить их для удаления этой опухоли, необходимо знать, где они находятся. Вот наши методики позволяют обнаруживать их вовремя и удалять опухоль более деликатно для того, чтобы сохранить функцию этого черепного нерва. Поскольку если ее не сохранить, то качество жизни значимо может упасть", - говорит он.

Премия города Москвы молодым ученым сегодня в мэрии вручалась в десятый раз. Из более тысячи заявок выбрали 90 по-настоящему достойных. Лауреаты получили по миллиону рублей. И это как раз тот случай, когда деньги вкладывают в будущее страны.

Илья Данильцев, Валерия Дзгоева, Николай Карбанов, Станислав Ильин, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"