Лед тронулся: на поверхности Байкала образовалась многокилометровая трещина

Всему виной - резкая смена температуры

Байкал гудит, рычит, издает странные звуки. Могучие ледяные пласты трещат по швам с грохотом и ощутимой вибрацией.

"Вначале взрыв. Все содрогнулось. Нас аж подбросило вверх. И разлом такой. Звук - как выстрел из ружья. Одна сторона Байкала поднялась, а другая опустилась. Вся поднятая сторона попадала в эту трещину, и все взорвалось. Мощь такая", - говорит местный житель.

Люди из прибрежных поселков были уверены, что переживают землетрясение. Земля уходила из-под ног. Сейсмологи зафиксировали это явление. Ледовые удары возникают при резкой смене температур. Когда застывшие массы приходят в движение, образуются протяженные трещины и разломы, которые и провоцируют сейсмические волны. Ощущения действительно похожи на землетрясение, многие списали происходящее на отголоски стихийного бедствия в Турции. Но такие предположения научно не обоснованы.

"Турция находится от нас достаточно далеко, у нас нет общих плитных границ. И то, что события Турции скажутся на сейсмичности нашего региона, это маловероятно. Мы даже не ощущали афтершоки", - отметила Анна Добрынина, ученый секретарь Института земной коры.

Хотя средняя толщина байкальского льда сейчас около полуметра, его крепость обманчива именно из-за трещин, которые могут появиться в любом месте и в любое время. Ледовая обстановка меняется ежедневно.

"Лед реагирует на температуру воздуха, ветер. Перепад температур произошел, он может сжаться и расшириться. Из-за этого лед рвется", - объяснил Владимир Оболкин, старший научный сотрудник Лимнологического института СО РАН).

В многокилометровых трещинах, которые прорезают Байкал, образуются промоины. А нагромождения ледяных обломков - выше человеческого роста.

Байкал зимой принимает самые причудливые формы. После недавней эффектной подвижки льда на поверхности водоема образовался бирюзовый оазис.

"Обычно лед нажимает пласты друг на друга. И они выталкивают друг друга. И они образуют торосы. А в том случае лед, наоборот, ушел не вверх, а вниз, и образовалась как бы чаша такая, наполненная байкальской водой. Выглядело это, как бассейн. Очень красиво", - рассказала Анна Нижегородцева, экскурсовод Байкальского музея СО РАН.

Любоваться красотой зимнего Байкала можно только с катера на воздушной подушке, использование любого другого средства передвижения по озеру сейчас опасно. С начала года в ледяные ловушки угодили несколько автомобилей, машины удалось извлечь, никто не пострадал. На поверхности водоема установлены запрещающие знаки, которые лучше не игнорировать. Большие разломы не позволяют открыть и ежегодную переправу на живописный остров Ольхон. Специалисты ищут обходные пути.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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