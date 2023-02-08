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Роджер Уотерс осудил спровоцировавших конфликт на Украине

19:59
  • среда
  • 08 февраля 2023

Он потребовал договориться о мире

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает спровоцированным конфликт на Украине. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН.

Уотерс заявил, что осуждает тех, кто спровоцировал этот конфликт. В то же время он призвал прекратить огонь.

"Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС - все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня", - сказал Уотерс.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В августе 2022 год Роджер Уотерс в интервью ТАСС возложил ответственность за провоцирование кризиса на США.

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