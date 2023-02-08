Россия закрыла въезд для 77 американцев

Список опубликовал МИД

Министерство иностранных дел России сообщило о расширении санкций в отношении США. Въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе закрывается для 77 американцев.

"Исходя из принципа взаимности, в "стоп-лист" в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве. Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что любые враждебные действия против России получат отпор и ударят бумерангом по самим США.

В список попали, в частности, губернатор штата Алабама Эллен Айви, секретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб, президент и исполнительный директор компании Desert Tech Николас Янг.

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