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Россия закрыла въезд для 77 американцев

20:08
  • среда
  • 08 февраля 2023

Список опубликовал МИД

Министерство иностранных дел России сообщило о расширении санкций в отношении США. Въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе закрывается для 77 американцев.

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"Исходя из принципа взаимности, в "стоп-лист" в этот раз включены граждане США, возглавляющие органы власти в штатах, ряд федеральных ведомств, а также компаний, причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве. Санкции коснулись не только политиков и чиновников, вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса, но и некоторых членов их семей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что любые враждебные действия против России получат отпор и ударят бумерангом по самим США.

В список попали, в частности, губернатор штата Алабама Эллен Айви, секретарь штата Мичиган Джослин Бенсон, член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб, президент и исполнительный директор компании Desert Tech Николас Янг.

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