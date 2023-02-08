Собянин вручил премии правительства Москвы 90 молодым ученым

Мэр отметил высокую значимость их разработок и исследований

Сергей Собянин в День российской науки вручил премии правительства города за 2022 год молодым ученым.

"Поздравляю с Днем российской науки и с заслуженными премиями Москвы, которые вы завоевали в такой сложной конкурентной борьбе. В этом году на каждую премию приходилось более 20 претендентов. И, конечно, была нелегкая борьба, но вы выиграли достойно. С этим вас с удовольствием поздравляю", - сказал Собянин.

Он отметил высокую значимость сделанных лауреатами разработок и исследований не только для столицы, но и для всей страны. Они касаются таких направления, как медицина, технологии, информационные технологии, математика, биология.

"То, что вы делаете, очень важно для Москвы и для России. Спасибо вам огромное", - добавил Собянин.

В 2022 году лауреатами премий стали 90 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.

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