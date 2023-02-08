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Собянин вручил премии правительства Москвы 90 молодым ученым

20:27
  • среда
  • 08 февраля 2023

Мэр отметил высокую значимость их разработок и исследований

Сергей Собянин в День российской науки вручил премии правительства города за 2022 год молодым ученым.

"Поздравляю с Днем российской науки и с заслуженными премиями Москвы, которые вы завоевали в такой сложной конкурентной борьбе. В этом году на каждую премию приходилось более 20 претендентов. И, конечно, была нелегкая борьба, но вы выиграли достойно. С этим вас с удовольствием поздравляю", - сказал Собянин.

Он отметил высокую значимость сделанных лауреатами разработок и исследований не только для столицы, но и для всей страны. Они касаются таких направления, как медицина, технологии, информационные технологии, математика, биология.

"То, что вы делаете, очень важно для Москвы и для России. Спасибо вам огромное", - добавил Собянин.

В 2022 году лауреатами премий стали 90 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.

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Вручение премий правительства Москвы молодым ученым
Вручение премий правительства Москвы молодым ученым
Вручение премий правительства Москвы молодым ученым
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Вручение премий правительства Москвы молодым ученым
Вручение премий правительства Москвы молодым ученым
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