В Турции приземлился спецборт МЧС России

С дополнительной группировкой спасателей и медиков

Спецборт МЧС России Ил-76 приземлился в Турции, сообщило ведомство в Telegram.

"Спецборт МЧС России с дополнительной группировкой спасателей и медиков приземлился в Турции", - сказано в сообщении.

В понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым сильным в республике с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Согласно последним сводкам, погибли более 9 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур. В 10-ти затронутых катастрофой провинциях на три месяца введено чрезвычайное положение.

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