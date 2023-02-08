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В Турции приземлился спецборт МЧС России

21:02
  • среда
  • 08 февраля 2023

С дополнительной группировкой спасателей и медиков

Спецборт МЧС России Ил-76 приземлился в Турции, сообщило ведомство в Telegram.

Число погибших в Турции приблизилось к 10 тысячам
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"Спецборт МЧС России с дополнительной группировкой спасателей и медиков приземлился в Турции", - сказано в сообщении.

В понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно стало самым сильным в республике с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. 

Согласно последним сводкам, погибли более 9 тысяч человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур. В 10-ти затронутых катастрофой провинциях на три месяца введено чрезвычайное положение.

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