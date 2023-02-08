Страны НАТО оказали Украине помощь на $120 млрд

В нее входит как военная, так и гуманитарная помощь

Страны НАТО уже предоставили Украине военной, экономической, гуманитарной и других видов помощи на 120 миллиардов долларов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Союзники по НАТО уже предоставили Украине 120 млрд долларов, включая военную, гуманитарную и другие", - сказал Столтенберг (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что британские танки Challenger 2 будут доставлены на Украину в марте. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны могут поставить Украине первую партию танков Leopard 2 в течение первых трех-четырех месяцев текущего года.

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