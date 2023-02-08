Зеленский на пресс-конференции в Великобритании обнял журналистку

Журналистка осталась довольна

Владимир Зеленский полез обниматься с журналисткой украинской службы BBC во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на базе в Дорсете.

Корреспондентка перед тем, как задать вопрос, поблагодарила Зеленского за визит в Великобританию и призналась, что хотела бы обнять его, но сделать этого нельзя из-за соображений безопасности.

"Почему? Идите...", - сказал Зеленский и сам подошел к девушке. Под всеобщие аплодисменты украинский президент обнял довольную журналистку.

Ранее Владимир Зеленский встретился в Лондоне с королем Великобритании Карлом III. Журналисты обратили внимание на то, что в Букингемский дворец украинский президент пришел в мятых штанах и кофте цвета хаки.

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