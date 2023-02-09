Американцы обсуждают скандальный поцелуй Джилл Байден за спиной мужа

Президент США нередко попадает в неловкие ситуации

Ох уж эти тайные мучения страстей! Горечь слёз, отрава поцелуя… Страсти по Шекспиру разыгрываются в американском Конгрессе. Бойкая речь старины Джо собрала дежурные аплодисменты. Но это был не его звёздный час. Американская публика ахнула, увидев это!

Да! Обожаемая супруга Джилл за спиной всё ещё живого президента целует в губы чужого мужа. Мужа вице-президента Камаллы Харрис. Хороша семейка! Старый Джо тоже не промах, пользуясь служебным положением любит приобнять девиц, не достигших возраста согласия. Вот сына их Хантера полощут во всех газетах за то, что на веществах сидит и девушек лёгкого поведения приглашает. А каким он мог вырасти при таких-то родителях? Куда смотрела американская общественность?

А она смотрит сейчас на Дональда Трампа, который не устает делать Америку великой. Раньше и с ним случалось, любил за дамами приударить. Теперь обнимает и целует даже не красавицу Меланью, только американский флаг. Такой фетишизм патриотической Америке нравится.

Вы думаете по другую сторону океана лучше? Европа может и считалась когда-то старомодной и консервативный. Но почти ежедневные марши ЛГБТ-армии уничтожили последние комплексы и запреты. Тот же Макрон хоть и демонстрирует преданность своей супруге, которая ему в матери годится, а тянется к тем, кто помоложе. Подрос, сформировался. На чемпионате мира по футболу в Москве в 2018-м - помните, как целовал тогдашнего президента Хорватии? Знойную красавицу Колинду Грабар-Китарович.

А вот и в Лондоне большие смотрины: на британском военном самолёте завезли Зеленского. Премьер Сунак явно смущён на первом свидании, не зная, уместен ли первый поцелуй? Ах, эта радость первых робких прикосновений!

Но на встрече с королём Карлом III украинская бесприданница вела себя в рамках протокола. А то ведь ни денег, ни танков не дадут. Любовь зла. Там в действительности всё не так, как на самом деле.

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