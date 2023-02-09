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"Акт международного терроризма": эксперт о расследовании по "Северным потокам"

08:58
  • четверг
  • 09 февраля 2023

О причастности США ранее заявил американский журналист Сеймур Херш

Противодействуя давлению Запада, Россия наращивает политическую активность не только на восточном, но и на южном направлении. Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит уже вторую в этом году поездку по странам Африки - 7 государств менее чем за месяц. Насколько перспективно партнёрство России со странами континента?
США взорвали "потоки": что важно знать о расследовании Сеймура Хёрша

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Координационного комитета по экономическому сотрудничеству на африканском направлении Игорь Морозов. Он прокомментировал также итоги журналистского расследования терактов на газопроводах "Северный поток".

"Европа не может провести объективное расследование. Потому что им американцы не позволят это сделать. В США не терпят откровенности, особенности по таким чувствительным болевым точкам, которыми у них называются тайные операции. Тайная операция произошла. Фактически они провели акт международного терроризма, показав, что пренебрегают всем международным правом. Мы видим, что американцы перешли все красные линии", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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