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Взрыв газа в Новосибирске: два подъезда обрушились, один человек погиб

07:51
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Под завалами могут находиться три человека

В Новосибирске идёт поисково-спасательная операция на месте обрушения двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Согласно последним данным, в результате ЧП погиб один человек, еще восемь пострадали.

Сотрудники МЧС спасли женщину, сообщается, что под завалами могут оставаться еще три человека.  
Пятьдесят жителей эвакуированы их временно разместили в гостинице.

Ранним утром, предположительно из-за утечки бытового газа, в здании произошел взрыв и начался пожар, площадь которого быстро достигла 300 квадратных метров. К этой минуте с возгоранием удалось справиться, на месте работают все экстренные службы. Больницы города приведены в режим повышенной готовности.

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Взрыв газа в Новосибирске
Взрыв газа в Новосибирске
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