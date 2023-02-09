Российские "Торнадо-С" уничтожили боевую технику ВСУ

РСЗО применяют в ходе СВО

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", задействованных в специальной военной операции

При помощи снарядов самого большого калибра - 300 миллиметров - наши артиллеристы уничтожают военную инфраструктуру, боевую технику и вооружение националистов.

Усовершенствованная система наведения огня позволяет молниеносно наносить ракетные удары по объектам противника, в том числе в глубоком тылу. Дальность поражения - 120 километров. Помощь в наведении обеспечивают расчеты беспилотников, они же фиксируют уничтожение целей, сообщает "ТВ Центр".

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