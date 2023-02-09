Спас раненых товарищей: названы имена новых героев СВО

Отличились прапорщик Юрий Власов и старший сержант Вадим Акулов

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Прапорщик Юрий Власов - старший техник гаубичной самоходно-артиллерийской батареи - вместе с сослуживцами прикрывал наступление наших бойцов. Неонацисты нанесли артиллерийские удары по позициям российских военных, несколько человек получили травмы, Юрий вынес всех раненых товарищей из-под огня и организовал их доставку в госпиталь.

Старший сержант Вадим Акулов вместе с сослуживцами обнаружил замаскированный опорный пункт неонацистов. Скрытно подобравшись к противнику и окружив его, наши военные атаковали радикалов, выбив их с занимаемых позиций. Позднее Вадим обнаружил наблюдательный пункт радикалов и передал его координаты в штаб - цель была уничтожена точным артиллерийским ударом.

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