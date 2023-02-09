"Пожать руку он не может": появились новые данные о состоянии Костомарова

У спортсмена развился некроз верхних конечностей

У фигуриста Романа Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз верхних конечностей. Фигурист не может согнуть пальцы, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свои источники.

"Утром был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз", — утверждает источник.

О том, что у Костомарова начался некроз рук ранее также сообщил Telegram-канал 112.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.

7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали стопу. По другим данным, врачам пришлось ампутировать обе стопы.

Официального подтверждения информации о состоянии фигуриста нет. Накануне сообщалось, что электронную медицинскую карту спортсмена засекретили, чтобы избежать утечек. Доступ к ней имеет ограниченный круг медиков.

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