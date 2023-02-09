На Ставрополье уничтожили готовивших теракт боевиков

Подробности спецоперации НАК не сообщил

В Ставропольском крае сотрудники спецслужб ликвидировали группу боевиков, которые планировали теракт на одной из железнодорожных станций. Об этом в четверг сообщили в Национальном террористическом комитете.

"Органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитах, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций", - заявили в НАК.

Боевикам было предложено сложить оружие и сдаться, однако они в ответ открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем преступники были уничтожены.

Подробности спецоперации, а также число боевиков, в НАК не уточнили.

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