Взрыв газа в Новосибирске: неизвестна судьба 11 жителей разрушенного дома

Подтверждена гибель одного человека

В Новосибирске продолжаются поисково-спасательные работы на месте обрушения части пятиэтажного дома. По последним данным, один человек погиб, 11 пострадавших доставлены в больницы.

Тем не менее, остается неизвестной судьба 11 жителей дома. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

"В доме прописано 117 человек, но есть нюансы, отдельные квартиры сдаются в аренду. Проведена и продолжается работа по телефонному обзвону - поиску людей. Пока судьба 11 человек не ясна", - передает его слова агентство РИА Новости.

В четверг утром в результате взрыва газа произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на улице Линейная в Новосибирске. Разрушены порядка 30 квартир.

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