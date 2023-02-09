Число жертв взрыва газа в Новосибирске увеличилось до пяти

Продолжается разбор завалов

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Новосибирск, где сегодня рано утром взорвался газ в жилой пятиэтажке. В результате частично обрушились два подъезда, начался пожар. По последним данным, пять человек погибли, более 10 пострадали. На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди. По-прежнему неизвестна судьба нескольких жильцов.

На одну из камер попал сам момент взрыва - короткая вспышка, и почти сразу же начался сильнейший пожар. ЧП произошло около восьми утра по местному времени, еще было темно. Люди выходили на работу и учебу, одна из женщин успела вывести ребенка в детский сад.

Взрыв разрушил стены, в груду обломков превратились два подъезда пятиэтажки. Из клубов дыма продолжали раздаваться хлопки.

"Масштаб разрушения - около 30 квартир. Обильное возгорание, в том числе возгорание кровли. Сейчас работаем не только на разборы, но и на недопущение развития пожара на рядом находящиеся подъезды и перехода в квартиры", - сообщил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области.

Многие жители оказались заблокированы в своих квартирах - спасатели помогали спуститься им с балконов и окон. Жильцов доставили в пункт временного размещения в ближайшей школе - туда неравнодушные люди стали приносить продукты и теплые вещи.

Судьба нескольких жителей дома пока неизвестна, они не выходят на связь. Как предполагают спасатели, под завалами еще могут находиться люди. Всего пострадали больше десяти человек, есть погибшие. Возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Сообщается, что до этого жители пятиэтажки не раз жаловались на запах газа, но никаких мер принято не было. Работу по разбору завалов обещали закончить до конца дня, а всем пострадавшим обещали выплатить компенсации.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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