Спасатели продолжают находить выживших после землетрясения в Турции

Разбор завалов продолжается круглые сутки

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии приближается к 16 тысячам. МЧС России по поручению Владимира Путина усилило группировку, задействованную в ликвидации последствий удара стихии. В разрушенных районах к работе приступили ещё 50 наших спасателей и 11 врачей.

Ночь чудесных спасений. Эта девочка провела под завалами более 70 часов. В момент, когда ее укутывали в термоодеяло и передавали медикам, ребенок находился в сознании. Так же, как житель города Малатья – на юге Турции – Хабиль Мордениз. Его нашли под руинами здания спустя 65 часов после землетрясения. Мужчина крепко обнимает спасателей. В городе Хатай вызволили беременную женщину и двухлетнюю девочку.

На третьи сутки после стихийного бедствия бригады спасателей по-прежнему устраивают минуты тишины, чтобы услышать голоса тех, кто может оставаться под завалами. В некоторых регионах, пострадавших от землетрясения, ночная температура не очень низкая. Это позволяет спасателям рассчитывать на то, что им удастся найти выживших.

Масштаб разрушений настолько велик – в Турции пострадали больше 10 провинций – что во многих кварталах только ждут прибытия спасателей. В этой части города Антакья разбор завалов начался меньше суток назад. Надеясь, увидеть своих близких спасенными, многие жители разрушенных городов отказываются покидать разрушенные кварталы. Греются у костров.

В Турцию и Сирию прибыли иностранные бригады спасателей, в том числе специалисты из России. Экипаж самолета-амфибий Бе-200 тушил пожар в порту города Искендерун. Пламя там вспыхнуло еще 6 февраля, когда из-за землетрясения перевернулись контейнеры. Черный столб дыма был виден за несколько километров. Летчики сбросили с воздуха 60 тонн воды и помогли ликвидировать возгорание.

А в пострадавшие районы провинции Латакия в Сирии российские военные доставили продуктовые наборы – консервы, крупы, муку, а также медикаменты. В разрушенных районах также находят выживших.

Жители Турции обратили внимание на странные яркие вспышки, которые запечатлели камеры видеонаблюдения незадолго до первых подземных толчков. Местная пресса рассматривает вариант, что они были спровоцированы искусственным способом.

А предсказавший землетрясение за три дня до катастрофы голландский сейсмолог Франк Хугербитс теперь написал, что оно вызвало значительные изменения в распределении напряжений по всему региону. В результате сейсмическая активность распространилась до Палестины. Однако конкретных прогнозов, связанных с этими изменениями, в публикации не было.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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