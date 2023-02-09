Европейское турне Зеленского сочли хорошо срежиссированным спектаклем

Украинский лидер приехал выпрашивать помощь

Ситуация на Украине и предоставление Киеву очередной порции военной помощи станут основными темами саммита ЕС, который открывается сегодня в Брюсселе. Как ожидается, главы стран Евросоюза обсудят запросы ВСУ на поставки истребителей. Положение на поле боя у киевского режима настолько плачевное, что на поклон к своим западным кураторам в очередной раз пришлось отправиться лично Владимиру Зеленскому.

Лондон – Париж. Гастрольный тур украинского лидера продолжается. На британских крыльях свободы он долетел до Франции, где у него встреча не только с президентом, но и немецким канцлером. Во время пресс-конференции в Елисейском дворце Олаф Шольц и Владимир Зеленский заблудились среди трех флагов. Впрочем, Макрон быстро поставил Зеленского на место.

При перемене мест Зеленского сумма помощи Киеву, как оказалось, не меняется. Мне бы в небо - вторит украинский президент, буквально требуя западные истребители, а еще тяжелое вооружение большой дальности.

"Украина может рассчитывать на Францию, ее европейских партнеров", - говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

А вот о своем долге – прислуживать западным лидерам – точно знает украинский президент. Который все это время рассыпался в словах благодарности перед западными политиками, обнимался с журналистками. И есть за что. В США рассказали, сколько им стоит поддерживать украинский конфликт в тонусе.

"Союзники по НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине – около 120 миллиардов долларов в виде военной, гуманитарной и финансовой помощи", - сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Инициатива Лондона - истребители - станет примером другим странам. Британия старается изыскать в резервах свободные самолеты для Зеленского, которых, по мнению экспертов, у нее нет. Но обещают предоставить их уже к марту. Как сообщают в Германии, примерно в это же время в Киев должны прибыть и немецкие танки "Леопард".

Как опытный шоумен, Зеленский знает, как удержать внимание зрителя, который требует, чтобы это самое шоу продолжалось. Будет зрелище, будет и хлеб. Британский журналист назвал визит украинского президента хорошо срежиссированным спектаклем:

"Спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку".

И вот очередная протухшая новость от украинского президента, которая презентуется известному французскому изданию "Ле Фигаро". "Я не хочу никого обидеть, но Минские соглашения, рассматриваемые как способ успокоить ситуацию, на самом деле были уступкой России. Я сказал Эммануэлю и Меркель, а также Путину, когда мы были в Нормандии, что в таком виде Минские соглашения не могут быть реализованы", - заявил Зеленский.

О том, что Минские соглашения – ни что иное как фикция, придуманная западом, чтобы потянуть время, уже говорили и фрау Меркель, и господин Джонсон. Впрочем, игры в прятки дело опасное. А вдруг найдут. Вот, как с историей с "Северными потоками". Накануне известный американский журналист провел собственное расследование и вывел на чистую воду причастных к взрывам российских газопроводов. По его данным, ими были США и Норвегия. Белый дом, конечно, все отрицает. А вот реакция мирового сообщества:

"В то время, как федеральное правительство ссылается на трансатлантическую дружбу и без критики следует за США, правительство Штатов несет ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток". Чьи интересы на самом деле представляет федеральное правительство?"

Галопом по Европам и сегодня вечером украинского президента уже ждут в Брюсселе на саммите ЕС. Будут обсуждать Россию и санкции. К слову, канцлер Олаф Шольц накануне анонсировал их ужесточение к годовщине начала спецоперации. По его словам, эта мера даст ясно понять Кремлю, что его планы на Украине не имеют успеха.

В немецкой прессе тем временем санкции назвали грандиозным провалом – они так и не смогли сломить экономику России, а сильно ударили по Европе. Накануне в Германии прошла забастовка. Люди требовали поднять зарплаты, которые стали мизерными, учитывая инфляцию и огромные платежи за коммунальные услуги.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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