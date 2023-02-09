Военный парад в КНДР испугал США

По данным СМИ, на параде показали около 10 межконтинентальных ракет

В Пхеньяне прошёл ночной военный парад в честь 75-летия образования Корейской народной армии. Внимание всего мира он привлёк не только своими масштабами - смотр стал крупнейшим за несколько лет - но и вооружением. А также внезапным появлением дочери Ким Чен Ына. Аналитики сразу заговорили о грядущих изменениях в политическом ландшафте Северной Кореи и новых угрозах для США.

Демонстрация военной мощи и одновременно - недвусмысленное послание Западу. КНДР масштабно отмечает знаковую дату - 75 лет со дня образования Корейской народной армии. Торжества по всей стране. Граждане возлагают цветы к памятнику отцам нации и произносят торжественные речи - с неповторимым местным колоритом.

Кульминация празднования - ночной военный парад. Масштабы внутреннего события такие смотры давно переросли. Интерес мирового сообщества зашкаливает. Подробностей, как обычно, мало. Предположительно, в параде приняли участие более 20 тысяч военных, а также самолёты, беспилотники и ракетные комплексы.

Ким Чен Ын появился на площади с 12-летней дочерью. Ранее вместе с отцом она встретилась с генералами. На многих снимках девочка стоит в центре кадра. Орденоносные военные лишь создают фон. В последнее время Ким часто появляется с дочерью на публике. Уж не её ли он назначил в преемницы, гадают западные политологи.

Но куда больше их нервы щекочет другой вопрос. По некоторым данным, на параде показали около десяти межконтинентальных ракет. По мнению авторитетного издания "Политико", они способны обойти американскую систему ПВО.

"У США только 44 противоракеты наземного базирования в Калифорнии и на Аляске, предназначенные для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Учитывая, что северокорейские ракеты могут нести 4 боеголовки, выходит, что у Пхеньяна больше снарядов, чем у США перехватчиков", - пишут СМИ.

Масла в огонь подливают заявления о том, что американская оборонительная система не настолько совершенна, как утверждает Пентагон. А значит, Вашингтону есть о чём волноваться.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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