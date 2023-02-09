ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военный парад в КНДР испугал США

12:00
  • четверг
  • 09 февраля 2023

По данным СМИ, на параде показали около 10 межконтинентальных ракет

В Пхеньяне прошёл ночной военный парад в честь 75-летия образования Корейской народной армии. Внимание всего мира он привлёк не только своими масштабами - смотр стал крупнейшим за несколько лет - но и вооружением. А также внезапным появлением дочери Ким Чен Ына. Аналитики сразу заговорили о грядущих изменениях в политическом ландшафте Северной Кореи и новых угрозах для США.
КНДР пожелала России "сжечь дотла" западное вооружение

Демонстрация военной мощи и одновременно - недвусмысленное послание Западу. КНДР масштабно отмечает знаковую дату - 75 лет со дня образования Корейской народной армии. Торжества по всей стране. Граждане возлагают цветы к памятнику отцам нации и произносят торжественные речи - с неповторимым местным колоритом.

Кульминация празднования - ночной военный парад. Масштабы внутреннего события такие смотры давно переросли. Интерес мирового сообщества зашкаливает. Подробностей, как обычно, мало. Предположительно, в параде приняли участие более 20 тысяч военных, а также самолёты, беспилотники и ракетные комплексы.

Ким Чен Ын появился на площади с 12-летней дочерью. Ранее вместе с отцом она встретилась с генералами. На многих снимках девочка стоит в центре кадра. Орденоносные военные лишь создают фон. В последнее время Ким часто появляется с дочерью на публике. Уж не её ли он назначил в преемницы, гадают западные политологи.

Но куда больше их нервы щекочет другой вопрос. По некоторым данным, на параде показали около десяти межконтинентальных ракет. По мнению авторитетного издания "Политико", они способны обойти американскую систему ПВО.

"У США только 44 противоракеты наземного базирования в Калифорнии и на Аляске, предназначенные для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Учитывая, что северокорейские ракеты могут нести 4 боеголовки, выходит, что у Пхеньяна больше снарядов, чем у США перехватчиков", - пишут СМИ.

Масла в огонь подливают заявления о том, что американская оборонительная система не настолько совершенна, как утверждает Пентагон. А значит, Вашингтону есть о чём волноваться.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военный парад в КНДР
Военный парад в КНДР
Ким Чен Ын и его дочь
Ким Чен Ын и его дочь
Ким Чен Ын и его дочь
Ким Чен Ын и его дочь
Военный парад в КНДР
Военный парад в КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.