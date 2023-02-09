В Индии леопард напал на людей в здании суда

Пострадавшие госпитализированы

В Индийском городе Газиабад леопард пробрался в здание суда и напал на пятерых человек. В это время там шло слушание дела, было много людей, сообщает "ТВ Центр".

Прибывшие на место происшествия полицейские пытались прогнать животное палками. Поймать его удалось лишь спустя четыре часа, успокоив с помощью транквилизаторов. Пострадавших доставили в больницу.

Известно, что здание суда расположено вблизи джунглей, где живут леопарды. В последнее время в Индии дикие животные всё чаще начали выходить к людям в поисках пропитания, что связано с активной вырубкой лесов и сокращением ареала их обитания.

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