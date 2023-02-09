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В Бердянске задержаны причастные к терактам украинские диверсанты

09:52
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Все участники дают признательные показания

В Бердянске задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, причастные к убийствам и покушениям на руководство города.

"Установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина. Также члены группы причастны к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги, а также взрыва в представительстве партии "Единая Россия", - сообщил представитель спецслужб, слова которого приводит "Интерфакс".

Подозреваемые также готовили покушение на заместителя главы администрации Бердянска Павла Ищука.

Все фигуранты оказались жителями Бердянска. Они задержаны и дают признательные показания.

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