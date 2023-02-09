В Бердянске задержаны причастные к терактам украинские диверсанты

Все участники дают признательные показания
В Бердянске задержаны участники диверсионно-разведывательной группы, причастные к убийствам и покушениям на руководство города.
"Установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина. Также члены группы причастны к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги, а также взрыва в представительстве партии "Единая Россия", - сообщил представитель спецслужб, слова которого приводит "Интерфакс".
Подозреваемые также готовили покушение на заместителя главы администрации Бердянска Павла Ищука.
Все фигуранты оказались жителями Бердянска. Они задержаны и дают признательные показания.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"