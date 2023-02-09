Число погибших после взрыва газа в Новосибирске увеличилось до двух

Неизвестна судьба 11 человек

В Новосибирске идёт поисково-спасательная операция на месте обрушения двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли два человека, больше десяти пострадали, передает "ТВ Центр".

Сотрудники МЧС спасли женщину, о судьбе еще 11 человек ничего не известно. Из уцелевших квартир все жители эвакуированы, 40 из них находятся в пунктах временного размещения, более 80 уехали к родственникам и знакомым.

Ранним утром, предположительно из-за утечки бытового газа, в здании произошел взрыв и начался пожар, площадь которого быстро достигла 300 квадратных метров. К этой минуте с возгоранием удалось справиться, на месте работают все экстренные службы. Больницы города приведены в режим повышенной готовности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"