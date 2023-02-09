В Индонезии произошло землетрясение

Магнитуда составила 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии.
Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах от города Джаяпура. Очаг залегал на глубине 43 километров.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
В мире уже несколько суток продолжается сейсмическая активность, разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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