Жители дома в Новосибирске жаловались на запах газа за сутки до трагедии

По последним данным, погибли три человека

Жильцы обрушившегося дома в Новосибирске неоднократно жаловались на запах газа, в том числе в день происшествия. Ответственные службы даже приезжали по заявке, но предотвратить трагедию не удалось.

О жалобах жителей сообщают российские информагентства. По данным ТАСС, жители неоднократно жаловались на запах газа в квартирах и подъезде дома, однако меры по устранению утечки не принимались.

"Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах пишет, что заявка на утечку газа от жильцов была зафиксирована накануне. Специалисты даже выезжали на место. По мнению собеседника агентства, утечка могла быть ликвидирована "неполностью или несвоевременно".

В свою очередь представитель областного министерства ЖКХ сообщил РИА Новости, что проверку газового оборудования в этом доме проводили в сентябре 2022 года перед началом отопительного сезона. По его словам, ничего критичного в ходе проверки выявлено не было.

Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска произошел в четверг рано утром. В результате часть дома обрушилась. По последним данным, погибли три человека.

Это уже второй случай случай взрыва бытового газа в России за неделю. 7 февраля в городе Ефремов Тульской области в результате взрыва газа и последовавшего обрушения подъезда дома погибли восемь человек (данные регионального СК)

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