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В Третьяковской галерее сменился директор

10:53
  • четверг
  • 09 февраля 2023

У Зельфиры Трегуловой истек срок контракта

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покидает свой пост. Об этом со ссылкой на Министерство культуры сообщает "Интерфакс".

В ведомстве пояснили, что у Трегуловой закончился срок действия контракта.

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева. Ранее она возглавляла Политехнический музей.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Елена Проничева назначена директором Политехнического музея в 2020 году, до этого она была исполнительным директором Еврейского музея и Центра толерантности.

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Елена Проничева
Елена Проничева
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