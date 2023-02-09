В Третьяковской галерее сменился директор

У Зельфиры Трегуловой истек срок контракта

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покидает свой пост. Об этом со ссылкой на Министерство культуры сообщает "Интерфакс".

В ведомстве пояснили, что у Трегуловой закончился срок действия контракта.

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева. Ранее она возглавляла Политехнический музей.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Елена Проничева назначена директором Политехнического музея в 2020 году, до этого она была исполнительным директором Еврейского музея и Центра толерантности.

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