Собянин: число занимающихся спортом жителей Москвы выросло в 2,6 раза с 2010 года

Собянин рассказал о планах строительства спортивных объектов на 2023 г.

Количество москвичей, занимающихся спортом, выросло с 2010 года в 2,6 раз благодаря городским площадкам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

"Мы продолжаем активно развивать спортивную инфраструктуру. С 2010 года, благодаря появлению множества общедоступных спортивных площадок, число занимающихся спортом горожан выросло в 2,6 раза - до 5,48 млн человек. В Москве действуют 29 тыс. 15 спортивных зон", - написал Собянин.

Он также рассказал про основные задачи на 2023 год. Будет завершено строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры, в том числе ледового дворца "Кристалл" и дворца спорта "Некрасовка".

"Завершение капремонта 91 объекта, текущего ремонта 111 объектов и модернизация комплексов тренажеров и воркаута в парках и дворах; проведение 20 тыс. физкультурных и спортивных мероприятий по Единому календарю", - говорится в сообщении.



Также запланирован запуск портала и мобильного приложения "Московский спорт". Там можно будет оперативно подобрать подходящие спортивные площадки, тренеров и не пропустить анонс спортивных событий.

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