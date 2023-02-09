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Польша назвала поражение России смыслом своего существования

11:14
  • четверг
  • 09 февраля 2023

Переговоры Киева и Москвы недопустимы, считает Моравецкий

Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России смыслом существования для своей страны.

Сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Поражение России является "одновременно польским и европейским смыслом жизни", подчеркнул министр.

В Варшаве поддержали решение Берлина дать Украине танки Leopard 2, но этого все равно мало для победы.

"Даже если Германия поставит Украине то, что она заявляет, это все равно будет каплей в море потребностей. От одной из сильнейших европейских стран нужно ожидать большего", - заявил Моравецкий.

Также польский министр выступил против переговоров между Москвой и Киевом, назвав Россию "государством- террористом".

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