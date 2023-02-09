В России с коронавирусом госпитализировали 1389 человек

Скончался 41 пациент

За сутки в России госпитализированы 1389 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 12301 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 8685 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3535 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 151. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1107 человек, в Московской области – 486.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22035133 случая заболевания, зарегистрировано 395447 летальных исходов.

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