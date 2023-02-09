Зеленский получил из рук Макрона орден

В Париже оценили мужество и целеустремленность президента Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского высшей наградой страны - орденом Почетного легиона.
Награждение прошло во время их встречи в Париже. Орден присуждается "за выдающиеся военные или гражданские заслуги".
"Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность", - написал Макрон в Twitter.
Зеленский прибыл в Париж в среду вечером, где провел встречи с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В четверг утром украинский и французский президенты вылетят вместе на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"