Зеленский получил из рук Макрона орден

В Париже оценили мужество и целеустремленность президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского высшей наградой страны - орденом Почетного легиона.

Награждение прошло во время их встречи в Париже. Орден присуждается "за выдающиеся военные или гражданские заслуги".

"Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность", - написал Макрон в Twitter.

Зеленский прибыл в Париж в среду вечером, где провел встречи с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В четверг утром украинский и французский президенты вылетят вместе на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля.

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